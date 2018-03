Chaos door sneeuw in Frankrijk: wegen afgesloten en automobilisten urenlang vast

Woensdagavond en -nacht heeft hevige sneeuwval het zuiden van Frankrijk in chaos gestort. Verschillende wegen werden afgesloten, automobilisten stonden urenlang vast en het leger moest zelfs ter plaatse komen.

Lezer Peter Nuninga was onderweg vanuit Blanes in het noorden van Spanje naar het Nederlandse Friesland, maar raakte niet ver. Rond 3 uur vannacht liet hij ons weten dat hij al zeven uur muurvast stond in Montpellier, Zuid-Frankrijk. Verschillende wegen, waaronder de Autoroute du Soleil, waren afgesloten. “We mogen van de autoriteiten niet verder rijden. Er is geen hotel meer te krijgen en informatie wordt niet gegeven. Het is een complete chaos. Momenteel is het leger ingezet.”

Uiteindelijk werd hij samen met honderden gestrande automobilisten opgevangen in een sporthal, waar ze de nacht konden doorbrengen.

Verwacht wordt dat de wegen tot donderdagochtend rond 7 uur afgesloten blijven. Onder meer de A9 tussen Orange en Narbonne, en de A54 tussen Salon-de-Provence en Nîmes blijven dicht.

Foto: Météo France

Gisteren gold in 58 van de 96 Franse departementen code oranje, en het departement Hérault, waartoe Montpellier behoort, werd door Météo France zelfs onder code rood geplaatst. In 72 departementen activeerde de minister van Binnenlandse Zaken het plan ‘Grand Froid’. De kou kostte de laatste dagen al aan vier mensen het leven in Frankrijk, onder wie twee daklozen.