Trump haalt verrassend uit naar wapenlobby NRA: “Ik heb hun steun niet nodig”

Na het bloedbad op een middelbare school in Florida is Donald Trump vastbesloten om de wapenwet te verscherpen. Dat hij daarmee mogelijk de wapenlobby NRA tegen zich in het harnas jaagt, vindt hij niet erg. “Ik heb hun steun niet nodig”, aldus de Amerikaanse president. Intussen heeft supermarktketen Walmart beslist de minimumleeftijd voor de aankoop van schietwapens te verhogen tot 21 jaar.

De Amerikaanse president toont zich vastberaden om de wapenwet te verscherpen na de schietpartij in de school. “We kunnen niet wachten en spelletjes spelen, we moeten iets doen”, zei Trump bij een ontmoeting tussen Republikeinse en Democratische parlementsleden, die live op tv werd uitgezonden. Hij verdedigde zijn voorstel om de achtergrond van wapenkopers beter te controleren. Ook wil hij geen wapens meer voor psychisch zieken en de minimumleeftijd optrekken van 18 naar 21 jaar.

“We willen iets geweldig doorvoeren, en dat geweldige is in mijn ogen iets waardoor iets als de schietpartij in Florida nooit meer kan gebeuren”, aldus Trump.

Trump verbaasde ook door te zeggen dat hij geen angst had voor de wapenlobby NRA, die nochtans geen onbelangrijke rol gespeeld zou hebben in zijn verkiezingscampagne. Hij zegt dat veel regeringsleden en wetmakers bang van haar zijn. Maar hij niet. “Ze hebben de macht over mij verloren - waarvoor zou ik ze nodig hebben?”, zei Trump. Tijdens de verkiezingscampagne kreeg Trump nog 30 miljoen dollar steun van de NRA.

Minimumleeftijd omhoog

“Vanwege de recente gebeurtenissen hebben wij de gelegenheid aangegrepen om onze regels voor de verkoop van schietwapens te herzien”, besliste intussen supermarktketen Walmart. Voortaan ligt de minimumleeftijd voor de aankoop van schietwapens en munitie op 21 jaar, klinkt het.

Kort daarvoor had Dick’s Sporting Goods, een winkelketen van sportartikelen, beslist om niet langer semiautomatische geweren en grote magazijnen te verkopen. Ook zullen geen vuurwapens meer verkocht worden aan min 21-jarigen, wat de wet dan ook moge zijn in de staat. De dader van het bloedbad op de school in Florida kocht zijn wapen in een vestiging van Dick’s Sporting Goods.