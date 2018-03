Bisschop Bonny moederziel alleen door Syrië: “In de ogen kijken van mensen die alles kwijt zijn, dat gaat heel diep”

De Antwerpse bisschop Johan Bonny is ­terug uit Syrië. Een week reisde hij door oorlogsgebied. Alleen, per taxi, van Damascus naar Homs en Aleppo. “Natuurlijk ben je bang als er op tweehonderd meter een bom ontploft. En natuurlijk werkt het op je ­gemoed om die eindeloze puinhoop te zien. Maar ik kwam vroeger vaak in Syrië. Ik heb vrienden daar, en ik wilde met mijn eigen ogen zien hoe het met hen gaat.”

Ze hadden het hem langs alle kanten afgeraden, maar Johan Bonny móést gaan. Voordat hij bisschop werd in Antwerpen, was hij in Rome bevoegd voor de relaties met de christelijke gemeenschappen in het Midden ...