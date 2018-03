Scrummen maakt opgang op de werkvloer

Herken jij de volgende situatie? Bij het opstarten van een bepaald project maakt jouw team een volledige planning op. Maar na een paar weken blijken de deadlines onhaalbaar of de kosten te hoog. Daarom voeren bedrijven steeds vaker 'scrummen' als projectaanpak in.

Op de traditionele manier zou je alles op voorhand inplannen. Scrummen daarentegen is een flexibelere aanpak. Het team werkt daarbij samen – dus niet op aparte eilanden – in korte cycli of sprints. Het doel van zo’n sprint is het project af te werken in korte maar krachtige fases.

Na elke sprint volgt een evaluatie waardoor jouw team korter op de bal kan spelen als er problemen optreden. Met scrummen zal je dus minder snel struikelen voor de eindstreep van het project.

IT-sector

De term komt overgewaaid van de IT-sector. Daar scrummen productontwikkelaars al enkele jaren in overleg met hun klanten. Dat bleek hoognodig. Klanten krijgen al te vaak alleen het eindproduct te zien en dat stemt niet altijd overeen met de verwachtingen. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat bepaalde toepassingen van een website ontbreken of de lay-out niet voldoet aan de wensen.

Om te voorkomen dat de IT’ers het project opnieuw van nul moeten starten, tonen ze regelmatig de kleine vorderingen die ze met hun sprints hebben gemaakt. Hierdoor kan de klant sneller feedback geven en dat komt het eindresultaat ten goede.

Productief én flexibel

Door het systeem van de sprints geraakt aanzienlijk meer werk klaar in een kortere tijdspanne. Bovendien ontstaat er een open sfeer in het team omdat iedere medewerker regelmatig rond de evaluatietafel zit. Scrummen is dus een prima manier om complexe projecten op een productieve en flexibele manier aan te pakken.

>

>

>