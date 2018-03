Ongeduldige chauffeur steekt auto op foute manier voorbij maar dat blijkt een undercover politiewagen te zijn

Het was lang aanschuiven aan de oprit van de autosnelweg in Pennsylvania. Iedereen werd een beetje lastig, maar deze ene persoon in een zwarte auto had wel erg weinig geduld. Zonder zich al te veel aan te trekken van de verkeersregels reed de persoon voorbij een volle lijn om dan een auto in te halen langs de rechterkant. Maar dat had hij beter niet gedaan.

De chauffeur had wel lef en had op die manier een hele rij voorbijgestoken. Maar toen de ongeduldige persoon zich op de autosnelweg bevond, gingen de lichten aan van de auto die hij net had gepasseerd. Inderdaad, het busje bleek een undercover politiewagen te zijn. De bestuurder moest meteen langs de kant gaan staan. Wat verder gebeurde is niet geweten.