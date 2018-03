Soap rond Bakambu net op tijd afgerond: Chinezen maken van hem de duurste Afrikaan ooit

De Congolese aanvaller Cédric Bakambu is donderdag eindelijk officieel voorgesteld bij zijn nieuwe team, het Chinese Beijing Guoan. Er komt zo een einde aan een soap van enkele weken waarin speler en club beland waren na zijn vertrek bij het Spaanse Villarreal.

Midden januari raakte bekend dat Bakambu de overstap zou maken van Villarreal naar de Chinese Super League. Zijn nieuwe club, Beijing Guoan, postte een foto van de spits op training, maar de officiële bevestiging bleef uit.

Het probleem zou gelegen hebben bij de belasting, die in mei 2017 werd ingevoerd door de Chinese voetbalbond (CFA), op buitenlandse spelers die meer dan 45 miljoen yuan (5,7 miljoen euro) kostten. Die maatregel kwam er om het aantal buitenlandse spelers in China te beperken. De club uit Peking zou geprobeerd hebben die belasting te ontwijken. “Het proces van transfers is zo al ingewikkeld genoeg. En dan nog gaat de federatie nieuwe regels toevoegen. We hebben uiteindelijk dan toch een passend akkoord gevonden met de federatie”, klonk het mysterieus uit de mond van algemeen manager Li Ming.

De transfersom van Bakambu, die voor vier jaar tekende, werd niet bekendgemaakt, maar zou volgens lokale media oplopen tot 40 miljoen euro. Daarbovenop zou volgens de regels van de federatie een belasting van zo’n 30 miljoen euro moeten komen.

Beijing Guoan eindigde vorig jaar negende in de Chinese Super League. Vrijdag start de nieuwe competitie in China. Voor Bakambu en co volgt zondag een verplaatsing naar Shandong Luneng.