Impact van Brexit op België wordt groot: “Bedrijven kunnen niet wachten met voorbereidingen”

België is een van de vier Europese landen die het zwaarst getroffen zal worden door de gevolgen van de Brexit. Dat blijkt uit een rapport van Deloitte. De impact zal vooral gevoeld worden in Vlaanderen, klinkt het. “Belgische bedrijven kunnen zich er maar beter op voorbereiden.”

Het Verenigd Koninkrijk is een van de vijf belangrijkste exportpartners van België, becijferde Deloitte in het rapport Belgium’s Brexit: Why You Should Plan Today. Van de Belgische export, gaat bijna 9 procent naar de Britten. Om even te duiden hoeveel dat is: het vertegenwoordigt een bedrag van 31,99 miljard euro. Auto’s, chemische producten, voeding en drank, textiel, synthetische stoffen en de machinesector zijn de belangrijkste domeinen van de Belgische export naar het Verenigd Koninkrijk.

Vierde plaats

De economische risico’s van de Brexit - het Verenigd Koninkrijk dat de Europese Unie verlaat - zijn dan ook niet klein. Van de 27 EU-landen staat België op de vierde plaats. Vooral Vlaanderen zal daarbij zwaar getroffen worden, want 80 procent van de export naar het VK is van Vlaamse makelij.

Wat hout, steen, glas, medische apparatuur en wapens betreft, wordt vooral Wallonië getroffen. Lederwaren en auto’s komen dan weer voornamelijk uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Welke Brexit krijgen we?

De impact op de economie zal afhangen van het soort van Brexit dat we krijgen. “Er zijn twee gangbare scenario’s voor de Brexit, een zogenaamde harde en een softe versie, en er zijn

ontelbare variaties op beide mogelijk”, zegt Richard Doherty, service leader van Deloitte. “Welk scenario het ook haalt, het is onvermijdelijk dat Belgische bedrijven, zowel degene die handelen met het VK als degene met bedrijfsactiviteiten in het VK, zullen moeten afrekenen met stijgende kosten om zaken te doen.”

Voorbereiden

Het is voor Belgische bedrijven essentieel om de risico’s onder ogen te zien, aldus Deloitte, en zich tijdig voor te bereiden. “Bedrijven moeten een actieplan opstellen met aandacht voor processen, systemen en personeel. Zo kunnen ze snel en gepast reageren voor het te laat is. Het doorvoeren van grote businessbeslissingen vergt veel tijd. Bedrijven kunnen het zich bijgevolg niet veroorloven om te wachten tot de politieke onderhandelingen voldoende duidelijkheid opleveren”, aldus het rapport.

“Bedrijven moeten de impact van de Bexit op hun toevoerketens evalueren, de resulterende risico’s van hun blootstelling aan de Brexit analyseren, plannen maken om die risico’s te beteugelen en verzekeren dat hun processen, systemen en medewerkers klaar zijn om snel te reageren zodra hun organisatie moet beslissen. De klok tikt en de toekomst is onzeker. Nu plannen maken is essentieel om de uitdagingen en opportuniteiten van de Brexit in goede banen te leiden”, voegt Doherty er nog aan toe.