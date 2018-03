Chinese transfergekte is voorbij: nieuwe namen maken Super League sexy (en bewijzen gelijk Carrasco)

De Europese wintertransfermarkt zat er al een maand op, maar in de Chinese Super League hadden ze tot woensdagavond om transfers te doen. En dat deden ze in veelvoud. Een overzicht en analyse dringen zich op.

Vergeleken met de twee vorige winters was het een al bij al rustige mercato in China. De zestien eersteklassers gaven 147,9 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Een pak minder dan de 404,3 miljoen vorig jaar en 347,9 miljoen van het jaar daarvoor. De inkomsten waren echter een pak minder: amper 9,9 miljoen vergeleken met 136 miljoen in 2017 en 114,1 miljoen in 2016.

Wie waren de grote aanwinsten? Hieronder vindt u de tien duurste winteraankopen:

1. Cédric Bakambu: van Villarreal naar Sinobo Guoan voor 40 miljoen

2. Yannick Carrasco: van Atlético naar DL Yifang voor 30 miljoen

3. Nico Gaitan: van Atlético naar DL Yifang voor 18 miljoen

4. Jonathan Viera (ex-Standard): van Las Palmas naar Sinobo Guoan voor 11 miljoen

5. Orlando Sa: van Standard naar HN Jianye voor 8 miljoen

6. José Fonte: van West Ham naar DL Yifang voor 5,6 miljoen

7. Richmond Boakye: van Rode Ster naar JS Suning voor 5,5 miljoen

8. Javier Mascherano: van FC Barcelona naar Hebei China Fortune voor 5,5 miljoen

9. Augusto Fernandez: van Atlético naar BJ Renhe voor 4,5 miljoen

10. Jonathan: van Suwon Bluewings naar TJ Teda voor 3,7 miljoen

Nog opvallende transfers:

- Frank Acheampong: van Anderlecht (definitief) naar TJ Teda voor 3,5 miljoen

- Nikica Jelavic (ex-Zulte Waregem): van BJ Renhe naar GZ Hengfeng op huurbasis

- Nemanja Guldelj (ex-Ajax): van TJ Teda naar GZ Evergrande voor onbekende som

- Benjamin Moukandjo: van JS Suning naar BJ Renhe op huurbasis

- Gabriel Paletta (ex-Milan): als vrije speler naar JS Suning

Cédric Bakambu. Foto: AFP

Extra belasting

Het is duidelijk dat de nieuwkomers in de Super League deze winter hebben uitgepakt. Promovendus DL Yifang verving zijn buitenlandse delegatie door Carrasco, Gaitan en Fonte. Drie spelers met een pak ervaring, met Carrasco als nieuwe gezicht van de club. Ook BJ Renhe haalde twee nieuwe buitenlanders binnen en hoopt vooral op de goals van Moukandjo (ex-Lorient en Monaco).

Ook middenmotor Sinobo Guoan deed gouden zaken door twee spelers uit La Liga te halen. De club maakte van Bakumbu de duurste Afrikaan ooit, al is daar een Chinese belasting voor verantwoordelijk. In mei 2017 werd die ingevoerd door de Chinese voetbalbond (CFA) op buitenlandse spelers die meer dan 45 miljoen yuan (5,7 miljoen euro) kostten. Die maatregel kwam er om het aantal buitenlandse spelers in China te beperken.

De transfersom van Bakambu, die voor vier jaar tekende loopt op tot 40 miljoen. Daarbovenop zou een belasting van zo’n 30 miljoen moeten komen. Ook de transfersom van Carrasco loopt dus een stuk hoger op dan de som van 30 miljoen. Net als die van Sa, Viera en Gaitan. DL Yifang ontloopt de belasting net met de transfer van Fonte.

Axel Witsel in actie bij Tianjin Quanjian. Foto: EPA-EFE

Sexy China (?)

“Net zoals Hulk, Fabio Capello en uiteraard ook mijn vriend Axel Witsel wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van het voetbal in een land dat gek is op sport”, verduidelijkte Rode Duivel Yannick Carrasco maandag zijn transfer. “Het Chinese kampioenschap is in volle groei, de werkomstandigheden zijn fantastisch, de spelers en de supporters beschikken er over moderne infrastructuur en het spelniveau wordt elk seizoen beter.”

Carrasco gaat in China een slordige 10 miljoen per jaar verdienen en dus klonk al snel de kritiek dat hij “het voor het geld doet”. Uiteraard kunnen we niet in het hoofd van de flankspeler kijken, maar dat riante salaris zal waarschijnlijk wel een rol gespeeld hebben in zijn keuze. Al zijn er twee puur voetbaltechnische zaken die ook zullen meegespeeld hebben.

Ten eerste is er Paulinho. De Braziliaanse middenvelder trok in de zomer van 2015 van Tottenham naar de Chinese topclub GZ Evergrande. Afgelopen zomer maakte hij echter de overstap naar Barcelona, waar Paulinho het dit seizoen uitstekend doet. In tegenstelling tot wat meestal aangenomen wordt, bewijst Paulinho dat een Europese carrière na een Chinees avontuur wel degelijk mogelijk is.

Ten tweede beginnen nogal wat Chinese teams toch een “sexy” team te creëren met hun buitenlandse aankopen. Denk maar aan sterren als Hulk, Oscar, Alexandre Pato, Anthony Modeste, Ezequiel Lavezzi, Gervinho, Graziano Pelle, Fredy Guarin, Obafemi Martins, Alex Teixeira, John Obi Mikel en Ramires. Kan je een speler als Carrasco dan écht ongelijk geven?

Het overzicht van de buitenlanders in de Chinese Super League:

GZ Evergrande: Ricardo Goulart (Bra), Alan (Bra), Kim Young-gwon (Z-K), Nemanja Gudelj (Ser)

Shanghai SIPG: Hulk (Bra), Oscar (Bra), Elkeson (Bra), Odil Akhmedov (Aze)

Tianjin: Axel Witsel (Bel), Anthony Modeste (Fra), Alexandre Pato (Bra), Kyung-won Kwon (Z-K)

Hebei CF: Ezequiel Lavezzi (Arg), Gervinho (Ivo), Hernanes (Bra), Javier Mascherano (Arg)

Guangzhou: Eran Zahavi (Isr), Renatinho (Bra), Junior Urso (Bra), Marko Perovic (Ser)

Shandong LT: Diego Tardelli (Bra), Gil (Bra), Graziano Pelle (Ita), Papiss Cissé (Sen)

Changchun Yatai: Odion Ighalo (Nig), Marinho (Bra), Anzur Ismailov (Uzb), Lasse Vibe (Den)

Hengfeng: Mario Suarez (Spa), Nikica Jelavic (Kro), Tjaronn Chery (Ned), Bubacarr Trawally (Gam)

BJ Sinobo: Augusto (Bra), Jonathan Soriano (Spa), Cédric Bakambu (Con), Jonathan Viera (Spa)

Dangdai Lifan: Fernandinho (Bra), Alan Kardec (Bra), Luiz Fernandinho (Bra), Nicolas Aguirre (Arg)

Shanghai GS: Giovanni Moreno (Col), Fredy Guarin (Col), Obafemi Martins (Nig, Oscar Romero (Par)

Jiangsu Suning: Ramires (Bra), Alex Teixeira (Bra), Gabriel Paletta (Ita), Richmond Boakye (Gha)

Tianjin Teda: John Obi Mikel (Nig), Frank Acheampong (Gha), Felix Bastians (Dui), Jonathan (Bra)

Dalian Yifang: Yannick Carrasco (Bel), José Fonte (Por), Nico Gaitan (Arg), Nyasha Mushekwi (Zim)

BJ Renhe: Ivo (Bra), Jaime Ayovi (Ecu), Benjamin Moukandjo (Cam), Augusto Fernandez (Arg)