Wordt topper in Engeland afgelast door “Beast from the East”? Arsenal wordt echter heerlijk op zijn plaats gezet

Vanavond staat in de Premier League normaal de topper tussen Arsenal en leider Manchester City op het programma. Londen ligt door de winterprik “Beast from the East” momenteel echter onder een sneeuwlaag, waardoor gevreesd wordt dat de wedstrijd zal worden uitgesteld. Maar wanneer The Gunners daarmee willen uitpakken op Twitter, worden ze heerlijk op hun plaats gezet door Zenit Sint-Petersburg. In Rusland zijn ze dan ook iets meer gewoon...

Arsenal-Manchester City is een inhaalwedstrijd van de 28e speeldag in de Premier League. Afgelopen weekend stonden de twee immers al tegenover elkaar in de League Cup-finale, die met duidelijke 3-0-cijfers werd gewonnen door The Citizens, waardoor ze iet in actie konden komen in de competitie.

De sneeuw van “the Beast from the East” zorgt echter voor onrust: de kans bestaat zelfs dat de wedstrijd van vanavond zal worden afgelast… Het veld van Arsenal zou door de veldverwarming wellicht wel bespeelbaar blijven, maar de winterse omstandigheden in en rond het stadion zouden wel eens voor problemen kunnen zorgen voor de veiligheid van de fans. Voorlopig gaat de topper door, voor de fans blijft het echter bang afwachten.

Toen Arsenal een tweet verstuurde over het besneeuwde Emirates Stadium, werden ze echter heerlijk op hun plaats gezet door het Russische Zenit Sint-Petersburg: “Noemen jullie dat sneeuw!?”