Dakloze dood gevonden op de stoep: wellicht stierf hij van de kou

Deurne / Berchem - In Berchem is donderdagochtend het lichaam van een dakloze man gevonden. Hij is wellicht gestorven van de kou. Er loopt nog een onderzoek.

Het lichaam werd rond 6 u. gevonden op de stoep van Den New Indian, aan de Diksmuidelaan in Berchem. Het was een werknemer van de luchthaven van Deurne die het lichaam vond toen hij op weg was naar zijn werk. De MUG-arts kon enkel het overlijden vaststellen. Het slachtoffer is een 54-jarige Roemeen zonder vaste verblijfplaats in ons land.

Woordvoerster Lentl Jespers van het Antwerpse parket zegt aan het Nieuwsblad dat de man enkele verwondingen had maar die waren niet van die aard dat ze zijn overlijden konden veroorzaken. Aangenomen wordt dat hij van de vrieskou is gestorven.

De politie voert een onderzoek en er volgt nog een autopsie. Mogelijk is hij gevallen, raakte hij onderkoeld en veroorzaakte dat uiteindelijk zijn overlijden. Hij zou wel betrokken geweest zijn bij een schermutseling in de loop van de nacht.

“De man had huissleutels op zak, maar we hebben nog niet kunnen achterhalen op welk slot die passen”, zegt de politiewoordvoerder.