De Ideale Wereld achterhaalde hoe Coucke ervoor zorgde dat Teodorczyk weer kan scoren: “Dat is Oedipus”

Het was opvallend: na één gesprekje met Marc Coucke voor de aftrap kon Lukasz Teodorczyk scoorde na 939 (!) minuten nog eens scoren voor Anderlecht. De nieuwe voorzitter in de rol van sportpsycholoog maar achteraf wilde Coucke niet kwijt wat hij tegen de Poolse spots had gezegd. Dat was echter buiten het satirische tv-programma De Ideale Wereld gerekend: “Dat is Oedipus, je wilt haar poepen, rijden, petsen,...”