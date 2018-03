VIDEO. Woning helemaal verloren na uitslaande dakbrand

Roeselare - In Roeselare is een woning grotendeels verwoest na een zware dakbrand donderdagochtend. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij een probleem aan de verwarmingsinstallatie. De bewoner, een bejaarde vrouw, bleef gelukkig ongedeerd.

De brand brak uit in de Bevrijdingsstraat in Roeselare. De 82-jarige bewoonster had donderdagochtend nog een specialist laten komen om een kijkje te nemen naar een defecte gasradiator. Niet lang nadat de specialist vertrokken was, brak er brand uit. De buren verwittigden de vrouw dat er rook uit het dak kwam. Even later sloegen de vlammen al door het dak. De bewoonster kon zichzelf in veiligheid brengen en wordt opgevangen door de buren.

De schade aan de woning is enorm. Het dak is helemaal verwoest. Een branddeskundige van het parket van Kortrijk onderzoekt de oorzaak van de brand nog.