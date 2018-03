Kasteelmoord: “Roy Larmit is geen mededader”

Brugge - Frank Scheerlinck, samen met Joris Van Cauter advocaat van Roy Larmit (40), heeft donderdag op het proces over de kasteelmoord gesteld dat zijn cliënt niet schuldig is aan mededaderschap bij de moord op Stijn Saelens.

Scheerlinck benadrukte eerst en vooral dat Larmit niet de schutter is, zoals eerder gesuggereerd door het openbaar ministerie. Hij geeft wel toe dat Larmit meegeholpen heeft om het lijk van Stijn Saelens te verbergen.

Vervolgens legde Scheerlinck uit waarom Larmit volgens hem geen mededader kan zijn. “Voor mededaderschap moet je weten over welk misdrijf het gaat en dàt je er aan deelneemt. Je vindt dit in dit dossier nergens terug”, zo klonk het.

Onzekerheid over DNA

Scheerlinck trekt ook in twijfel dat het DNA van Larmit op verschillende plaatsen in de chalet van Pierre Serry is aangetroffen. “Over één flesje is men duidelijk: daarop werd het DNA aangetroffen, dat geven we toe. “Maar over andere voorwerpen, zoals de beruchte doos, is er onvoldoende zekerheid. De experten zeggen dat ze geen uitspraak kunnen doen over de bijdrage van Larmit daarin.”

“Larmit had ook nooit contact met de geheime nummers van Pierre Serry en Antonius Van Bommel. Hij belde altijd naar het gewone nummer van Van Bommel. Dat is gebleken uit het telefonieonderzoek. Met andere woorden: hij was gewoon chauffeur”, zo zei Scheerlinck nog.

Vatbaar voor negatieve beïnvloeding

Van Cauter schetste eerder op de dag een beeld van Larmit als gesloten, beïnvloedbare, hulpvaardige man. De Tilburger voerde zijn oom Antonius van Bommel op de dag van de feiten naar het kasteel in Wingene, maar ontkent dat hij wist dat er een moordplan was.

Vervolgens beschreef Van Cauter het karakter van zijn cliënt. “We hebben de beschikking over één psychiatrisch verslag. Eén bemerking daarbij: dat verslag is opgemaakt zonder inzage van het moraliteitsverslag. Men kon dus niet checken of wat hij zei over zijn levensloop correct was. Dat is toch jammer. Wat daar wel uitgekomen is, is dat Larmit vatbaar is voor negatieve beïnvloeding.”

“Maar het is toch een mager verslag geworden. En dus hebben we naar de mensen rondom hem geluisterd, de belangrijke mensen in zijn leven.” Van Cauter schetste een beeld van een gesloten man, waarover men geen slechte eigenschappen kan opnoemen. Een fijne collega, hulpvaardig. Maar ook een makkelijk beïnvloedbare man, goedgelovig, die wegloopt van ruzies. De directie van de gevangenis van Antwerpen beschrijft Larmit als een man met onberispelijk gedrag, die veel schilders- en plamuurwerk heeft verricht in de gevangenis.

Van Cauter merkte ook op dat Larmit weliswaar geen blanco strafblad heeft, maar dat er nooit sprake is van geweldsdelicten.