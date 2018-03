Poetin dreigt met nucleaire raket die door niemand te stoppen is. Moeten we ons nu zorgen maken?

De Russische president Vladimir Poetin (65) heeft tijdens zijn State of the Union een nieuwe nucleaire raket voorgesteld die door niemand gestopt kan worden “Niemand wilde naar Rusland luisteren, hoewel we een nucleaire grootmacht zijn. Wel, luister nu maar naar ons.” Moeten we ons nu zorgen maken?

Rusland ontwikkelde een nucleair aandrijfsysteem dat op een kruisraket kan worden geïnstalleerd. Zo zou de raket een reikwijdte hebben die tien keer groter is dan andere. “Een laagvliegende en moeilijk te spotten kruisraket gewapend met een nucleaire lading en met een praktisch onbeperkte reikwijdte, onvoorspelbaar vluchtpad en de capaciteit om bijna alle onderscheppingslijnen binnen te dringen, is onkwetsbaar voor alle bestaande en toekomstige raket- en luchtafweer”, aldus Poetin. Bovendien kan de raket door geen enkel afweersysteem gestopt worden, verzekerde de Russische president.

Onderwaterdrone

Hij stelde ook een onderwaterdrone voor die door onderzeeërs wordt gelanceerd en eveneens met een kernkop kan worden uitgerust. Die drone is volgens hem in staat om onbeperkte afstanden af te leggen op extreme diepte.

Poetin had de VS lang gewaarschuwd om niet voort te gaan met antiraketsystemen. Maar ze bleven dat toch doen. Als reactie komt Rusland dus nu met nieuwe raketsystemen. “Niemand luisterde naar ons. Wel, luister nu maar naar ons”, waarschuwde Poetin.

Spierballengerol

Moeten we ons nu zorgen maken? “Niet echt”, zegt professor professor Internationale Politiek Tom Sauer (UAntwerpen) aan Nieuwsblad.be. “Bekijk het vooral als spierballengerol. Rusland heeft al heel lang een soort minderwaardigheidscomplex als verliezer van de Koude Oorlog en de implosie van de Sovjet-Unie. Nadien zijn ze nooit opgenomen in een westerse organisatie als de NAVO en de EU. Ze willen nu dus een duidelijk statement maken: Rusland is opnieuw een grootmacht en ze willen serieus genomen worden. Op dat vlak is Poetin toch wel een goede strateeg.”

Zijn dreigementen zijn ook een antwoord op de antiraketsystemen van Amerika, die ze onder meer tegen de grens van Rusland hebben geplaatst. Zogezegd om Iran onder controle te houden, al weet Poetin dat ze ook hem viseerden. “Met die antiraketsystemen werd Rusland lange tijd klein gehouden. Maar Poetin wil nu laten zien dat ze de afweersystemen dankzij die nieuwe raket zonder meer kunnen ontwijken.”

Een laatste belangrijk element is natuurlijk de verkiezingen in Rusland. “De Russen willen graag horen dat ze een grootmacht zijn. Ze willen erkend worden. Als Poetin het dan over nieuwe kernwapens heeft, gaat dat er bij zijn kiezers natuurlijk heel goed in”, besluit Sauer.