School houdt deuren hele dag gesloten na brand in elektriciteitskast

Evergem - Op Basisschool De Regenboog in Ertvelde bij het Oost-Vlaamse Evergem ontstond donderdagochtend brand in een elektriciteitskast in de refter. De directie besloot om de school voor de rest van de dag gesloten te houden.

"Toen het eerste personeel omstreeks twintig na zes begon toe te komen, merkten ze hevige rookontwikkeling op in de refter", zegt directrice Marie-Rose Van de Velde. "Ze sloten meteen de deur en verwittigden de brandweer. Die kwam snel ter plaatse waardoor de brand beperkt bleef tot de elektriciteitskast. In de refter is wel veel rookschade en waterschade door de bluswerken. De kast is volledig vernield, waardoor op onze school de verwarming en elektriciteit niet meer werken. Dat is meteen de belangrijkste reden, zeker gezien de hevige vrieskou, dat we besloten de school te sluiten. Voor kinderen die geen opvang hadden, voorzagen we die zelf. We zijn woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde heel dankbaar dat ze ons hielpen om dertien leerlingen warmte, soep en sandwiches te geven."

De rest van de school bleef gespaard, aangezien de refter een losstaand gebouw is op de schoolcampus. "We hebben geluk dat de brand geen uur of twee vroeger ontstond, want dan had gans de school in lichterlaaie gestaan", zegt Van de Velde. Als de elektriciteit en verwarming tijdig hersteld raken, zal de school morgen opnieuw open gaan. "Met man en macht zijn ze daar momenteel aan bezig", besluit Marie-Rose.