NBA kijken? Klopt, maar dit was de echte reden van het Amerikaanse bezoek van Romelu Lukaku

In Engeland is het tegenwoordig ijskoud dankzij de winterstorm met de naam “Beast from the East”. Romelu Lukaku trok deze week dan maar richting New York, want Manchester United speelt pas maandag opnieuw. Om NBA te kijken? Ja, maar ook om te tekenen bij Jay-Z.

LEES OOK: Lukaku is niet tevreden met zijn score in FIFA en richt zich met “bewijs” tot de makers

Lukaku werd maandag gespot op de eerste rij van de NBA-wedstrijd tussen de Brooklyn Nets en Chicago Bulls. Hij zag de Nets met 104-87 winnen, maar de Rode Duivel was ook om een andere reden in New York. Hij heeft namelijk zijn handtekening gezet onder een contract bij Roc Nation Sports.

Roc N… Wie of wat? Wel, Roc Nation Sports is een kind van de bekende Amerikaanse rapper Jay-Z en onderdeel van het grotere Roc Nation. De missie van het bedrijf is om de carrières van atleten zowel op als naast het sportveld te bevorderen. Roc Nation spits zich daarbij vooral toe op zakelijke deals, relaties met de media en “brand strategy”.

Lukaku is de eerste Premier League-speler die klant wordt bij Jay-Z. Andere bekende klanten zijn Bayern-verdediger Jerome Boateng, NBA-ster Kevin Durant, en NFL-spelers Dez Bryant en Leonard Fournette. Met die laatste ging Lukaku op de foto. Net als met Roc Nation Sports-directeur Shawn ‘Pecas’ Costner.