Globetrotter René Desaeyere gaat als hoofdcoach aan de slag bij Thaise ploeg van Bertrand Crasson

Ratchaburi Mitr Phol FC, de Thaise topclub met Robert Procureur als sportief directeur en Bertrand Crasson als hoofd jeugdopleidingen, heeft René Desaeyere aangetrokken als nieuwe hoofdcoach. De 70-jarige Antwerpenaar breidt zo nog een vervolg aan zijn trainerscarrière, die zich de voorbije acht jaar vooral in Azië afspeelde.

Desaeyere was jarenlang een vaste waarde binnen het Belgisch voetbal. Na als speler de kleuren te hebben verdedigd bij onder meer Beerschot, Antwerp en RWDM, volgde een trainerscarrière bij diverse eersteklasers als Standard (1987), Beveren (1988-1989 en 1995-1996), Germinal Ekeren (1989-1990), Kortrijk (1990-1991) en Antwerp (2003). Eind jaren negentig passeerde hij al twee keer in Azië, bij het Zuid-Koreaanse Ilhwa Chunma (1996-1998) en het Japanse Cerezo Osaka (1998-1999). Vanaf 2010 was Desaeyere consequent actief in het Oosten. Hij coachte achtereenvolgens de Thaise clubs Muangthong United (2010-2011 en 2013), Chiangmai (2011), Suphanburi (2011) en Tero Sasana (2013). Hij was ook aan de slag bij Yadanarbon (2015-2017) in Myanmar. Tussendoor coachte hij in België enkel nog een half jaar toenmalig tweedeklasser Eendracht Aalst (2014).

Ratchaburi, dat ook de ex-club is van Marvin Ogunjimi, beëindigde de Thaise Premier League in november op de zesde plaats. De nieuwe competitie startte begin februari echter tegenvallend voor het team. Onder leiding van de Duitse oud-international Christian Ziege behaalde Ratchaburi slechts 3/9.