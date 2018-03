Schotenaar duikt op in ISIS-onthoofdingsvideo: dertig jaar cel gevorderd

Schoten - Het federaal parket heeft dertig jaar cel geëist tegen Arben Imishti uit Schoten. De man dook in 2014 op in een onthoofdingsvideo van Islamitische Staat. In het filmpje is te zien hoe Arben, aan de zijde van de beruchte beul Jihadi John, een man onthoofdde. Het slachtoffer was een soldaat van het Syrische leger.

Arben Imishti was in september 2014 vanuit Schoten naar Syrië vertrokken om er te gaan vechten in naam van IS. Amper twee maanden later dook Imishti al op in één van de gruwelijke onthoofdingsvideo’s die ISIS verspreidde. Een video waarin Jihadi John het woord nam en waarbij simultaan een twintigtal soldaten van het Syrische leger werden onthoofd door strijders van ISIS.

Ook de Amerikaanse journalist en gijzelaar Peter Kassig werd omgebracht. Opvallend was dat, op Jihadi John na, niemand van de beulen gemaskerd was.

LEES OOK. Kopstuk Waas ISIS-netwerk en sponsor van Imishti veroordeeld tot 54 maanden achter de tralies

Het filmpje werd grondig geanalyseerd door tal van veiligheidsdiensten en begin 2016 werd Arben Imishti geïdentificeerd als één van de onthoofders.

Imishti daagde vanmorgen niet op voor zijn proces, dat plaatsgreep in het gerechtshof van Mechelen. Volgens zijn familie zou de man gesneuveld zijn tijdens de strijd in Syrië of Irak. Iets waar het federaal parket niet zeker van is.

“Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand dood wordt verklaard in Syrië, zodat de persoon in kwestie nadien clandestien kan terugkeren naar ons land en zo aan zijn proces kan ontsnappen. Een overlijdensattest hebben we niet gekregen. Het enige bericht omtrent zijn overlijden kwam van een Emir van ISIS. Hij bracht de familie op de hoogte dat Arben naar het paradijs vertrokken is. Voor ons is dat onvoldoende om zekerheid te hebben omtrent zijn overlijden”, zei federaal procureur Antoon Schotsaert.

Hij eiste dertig jaar cel tegen de Schotenaar wegens terroristische moord en deelname aan de activiteiten van terreurorganisatie ISIS.

Vonnis valt op 29 maart.