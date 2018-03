Primeur: prins William naar het Midden-Oosten

De Britse prins William wil deze zomer een bezoek brengen aan Israël, Jordanië en de Palestijnse gebieden. Het wordt het eerste officiële bezoek van een lid van de Britse koninklijke familie in Israël sinds de oprichting van de staat in 1948. Het nieuws is donderdag door het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De reis van de prins vindt plaats op vraag van de Britse regering, tweette Kensington Palace. Israël verheugde zich over de aankondiging. “Dit is een historisch bezoek, het eerste in zijn soort, en hij zal hier met grote genegenheid ontvangen worden”, zei premier Benjamin Netanyahu.