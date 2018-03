Fietskoerier vindt opmerkelijke manier om eten te bezorgen ondanks de sneeuw

Pakjes- of eetbezorgers hebben het niet altijd makkelijk met dit koude weer. In België valt het, buiten de koude, nog goed mee. Maar in het Britse Lincoln sneeuwt het erg veel. Al laat deze fietskoerier dat niet aan zijn hart komen.

Toegewijd is hij alleszins, deze koerier van Deliveroo. Op de video is te zien hoe de jongeman op zijn buik een berg afglijdt om zijn nachos te bezorgen. Op Twitter, waar de video geplaatst werd door @esmeyep, krijgt hij veel lof. “Deze jongen verdient echt een grote fooi”, klinkt het onder andere.

Of de kerel ook heelhuids bij zijn klant is geraakt met de nachos is nog maar de vraag.