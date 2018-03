Veelbesproken asbeststort in Sint-Niklaas moet dicht

Sint-Niklaas - Het bouwbedrijf SVK uit Sint-Niklaas mag niet langer asbest storten op zijn terreinen in het centrum van de stad. Dat heeft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen donderdag beslist. De milieuvergunning voor het storten van asbest is opgeheven.

Dat meldt de regionale zender TV Oost en wordt bevestigd door het stadsbestuur van Sint-Niklaas én het provinciebestuur. De beslissing volgt er nadat eerder zowel het stadsbestuur en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid een negatief advies hadden gegeven over het openhouden van het stort.

"Het besluit werd genomen na het inwinnen van de adviezen van de milieu-inspectie van het Vlaams Gewest en van het stadsbestuur én na het horen van het bedrijf. SVK is al verschillende keren gewaarschuwd dat het niet aan de milieuvoorwaarden voldoet en kreeg in het verleden en vorig jaar nog verschillende processen-verbaal van de milieu-inspectie. Maar de nodige aanpassingen om de vereiste normen te behalen kwamen er niet", klinkt het in een persbericht van het provinciebestuur. "De milieuvergunning was normaal geldig tot 2026. Met deze keuze wil de provincie de gezondheid voor de omwonenden op lange termijn verzekeren."

Volksgezondheid

Het asbeststort van SVK ligt in het centrum van de stad en is al langer gecontesteerd. Zo ijverde het actiecomité Asbeststort Dicht al herhaaldelijk om het stort voorgoed te laten sluiten. Ook liepen er in het verleden al verschillende procedures. Door die kritiek besliste het bedrijf eind vorig jaar om voorlopig geen asbest meer te storten.

De Sint-Niklase schepen van Leefmileu Christel Geerts (SP.A) is tevreden. "We zijn blij dat de provincie ons advies gevolgd heeft. Dit is een goede zaak voor de volksgezondheid", zegt ze.

De directie van SVK heeft nu in principe dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen het besluit van de provincie. Als het bedrijf dat doet, heeft de Vlaamse Overheid nog 120 dagen de tijd om te oordelen over dat beroep, aldus TV Oost. Het actiecomité vraagt aan SVK om géén beroep aan te tekenen. "We vragen dat SVK de wil van de bevolking respecteert, in het belang van de gezondheid van de Sint-Niklazenaren", klinkt het.