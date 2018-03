Acht jaar hield hij haar gevangen, vernederde en verkrachtte hij haar. Tot een luide stofzuiger roet in het eten gooide

Een buitenbeentje, noemt ze zichzelf. “Er staat een stempel op mijn voorhoofd, mensen hebben een mening over mij. Pas als ik ouder word, zal ik mensen ontmoeten die geen vooroordelen over mij hebben omdat ze niet weten wat er gebeurd is.” Maar tot het zover is, is Natascha Kampusch de 29-jarige vrouw die iedereen kent als het meisje dat 20 jaar geleden ontvoerd werd en pas na 8,5 jaar wist te ontsnappen na verkracht en mishandeld te zijn geweest in de kelder van een woning in Oostenrijk. Een vreselijk verhaal, dat verbazend genoeg eindigt met vergeving.