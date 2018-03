Het hart op de juiste plaats: Mertens is gulle weldoener in Napels, van pizza’s voor daklozen tot kleren voor kinderen

Dries Mertens zit dit seizoen alweer aan twintig doelpunten en strijdt met Napoli tegen Juventus voor de Italiaanse titel. Het succes is de Rode Duivel echter niet naar het hoofd gestegen. Dat blijkt uit een hartverwarmend bericht in Corriere della Sera.

De Italiaanse krant komt donderdag met een opmerkelijk verhaal naar buiten over Mertens. Onze landgenoot deelde in de uitwedstrijd tegen Torino (1-3 winst) één assist uit maar bleef niet in Turijn hangen. Hij keerde diezelfde avond nog terug naar Napels om met enkele vrienden een bezoek te brengen aan een lokale pizzeria op de Stazione di Piazza Garibaldi.

Om lekker te eten? Nee, wel om pizza’s te versnijden en die vervolgens te bezorgen aan verschillende daklozen doorheen de stad terwijl het buiten ijskoud was. Een PR-stunt van Napoli? Verre van. Mertens had zich vermomd met de kap van zijn trui en een donkere zonnebril zodat niemand hem zou herkennen. Van grote klasse gesproken...

De krant vertelt er ook nog bij dat dit geen eenmalige actie was van Mertens. Onze landgenoot bestelt regelmatig pizza’s om die aan daklozen uit te delen. Daarnaast verzamelt hij kleren voor kansarme kinderen, verstuurt hij medicijnen naar Venezuela, bezoekt hij regelmatig ziekenhuizen en heeft hij een opvangtehuis voor honden in Ponticelli gefinancierd. Mertens adopteert ook verwaarloosde honden samen met zijn Katrin.