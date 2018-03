Vrouw bijt agent tijdens tussenkomst voor echtelijke ruzie

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Een vrouw uit Ans (provincie Luik) heeft woensdagavond twee agenten geslagen en één agent zelfs in de hand gebeten. De agenten waren tussenbeide gekomen voor een echtelijke ruzie. Ze zijn allebei enkele dagen werkonbekwaam. Dat meldt het parket van Luik donderdag.

Er ontstond woensdagavond een felle ruzie bij een echtpaar in Ans. De 38-jarige vrouw besloot daarop om de politie in te schakelen.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, waren de vrouw en de man nog steeds ruzie aan het maken. Toen een agent wilde ingrijpen, verweerde de vrouw zich. Ze gaf de agent een slag in het gezicht en een kniestoot. Toen de agenten de vrouw uiteindelijk in de politiecombi kregen, slaagde de wildebras erin om een vrouwelijke agente in haar hand te bijten.

Beide agenten raakten lichtgewond en zijn zes dagen werkonbekwaam. De dader is ter beschikking gesteld van het parket van Luik.