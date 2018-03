Jaagt Chinese president spoken na? De vruchteloze jacht op legendarische vloot van “brenger van mythisch beest van vrede”

Meer dan 600 jaar geleden vaarde de Chinese admiraal Zheng He de wereld rond. Hij was een eunuch die door de Chinese keizer aangesteld was om de bouw van een vloot te overzien die de macht van de keizer moest versterken. Die vloot bevatte volgens de overlevering enkele enorme schepen, maar vooralsnog werd daar niets van teruggevonden. Toch blijft de Chinese president de zoektocht naar de legendarische vloot sponsoren, en niet zonder reden.

In het moderne China wordt hij aanzien als een van de grote helden in hun nationale geschiedenis, wat op zich al verbazingwekkend is omdat Zheng He zowat de minst waarschijnlijke persoon was die in het ...