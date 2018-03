Europees parlement steunt kandidatuur Turtelboom voor topfunctie bij Europese Rekenkamer

Brussel - Annemie Turtelboom heeft donderdag de steun van het Europees parlement gekregen voor haar kandidatuur om bij de Europese Rekenkamer aan de slag te gaan. Een overgrote meerderheid van 501 parlementsleden schaarde zich achter de vroegere Open Vld-minister, 91 stemden tegen en 32 onthielden zich.

De 50-jarige Turtelboom kwam eerder al ongehavend uit haar hoorzitting in commissie. Het is dus geen verrassing dat ook de plenaire vergadering zich nu achter het Open Vld-Kamerlid schaart. Ze mag zich dus gaan opmaken om Karel Pinxten te vervangen, al ligt het laatste woord over haar aanstelling wel bij de lidstaten. Het parlement beschikt bij benoemingen voor de Rekenkamer enkel over een adviesrecht.

De Europese Rekenkamer onderzoekt de betrouwbaarheid van de begrotingen van de Europese instellingen. De instelling met zetel in Luxemburg telt 28 zetels, één voor elke lidstaat.