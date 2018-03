Lerares gearresteerd omdat ze seksuele relatie had met 14-jarige student: “Mijn punten begonnen eronder te lijden”

Een Amerikaanse lerares is woensdag gearresteerd, omdat ze een seksuele relatie had met één van haar 14-jarige studenten. Stephanie Peterson uit New Smyrna in Florida zou al sinds november misbruik gemaakt hebben van de tiener. Die vertelde onlangs alles aan zijn ouders, “omdat zijn punten eronder begonnen te lijden”.

Het begon allemaal, toen de lerares natuurwetenschappen de jongen “bijles” begon te geven. Naar verluidt zou Peterson uren privé met hem hebben doorgebracht. De situatie escaleerde al snel, toen de lerares naaktfoto’s naar haar student begon te sturen via Snapchat. Om hem voor zich te winnen kocht ze ook geregeld marihuana voor de veertienjarige jongen.

Toen de twee uiteindelijk ook samen in bed belandden, zou Peterson gezegd hebben dat ze hun relatie geheim moesten houden. De lerares was immers getrouwd met een plaatselijke brandweerman. Maar die relatie tussen het koppel ging niet vlot, want de twee zouden de scheiding hebben aangevraagd op 12 februari.

De lerares besefte maandag dat ook haar carrière op het spel stond, omdat ze misbruik maakte van haar machtspositie en op die manier de jongen seksueel misbruikte. Ze hield de eer aan zichzelf en nam maandag ontslag. De jongen vertelde echter op hetzelfde moment alles aan zijn ouders. Die stapten meteen naar de politie, die meteen ter plaatse ging om de lerares te arresten voor kindermisbruik.