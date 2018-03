Patiëntengegevens AZ Turnhout gestolen. Onbekende dreigt data openbaar te maken

Antwerpen / Turnhout - Bij het Algemeen Ziekenhuis (AZ) Turnhout zijn oude administratieve gegevens van zeker 19 patiënten gestolen en de persoon die de gegevens buitmaakte, dreigt die nu openbaar te maken. Dat heeft het ziekenhuis donderdag bekendgemaakt. De informaticadienst van het AZ Turnhout voert samen met externe experts in gegevensbescherming een onderzoek naar de inhoud van de gestolen gegevens en hoe ze konden worden gestolen.

Gedelegeerd bestuurder Jo Leysen zegt donderdag verveeld te zitten met het incident. “We doen er momenteel alles aan om samen met onze externe experts te onderzoeken hoe dit kon gebeuren en welke technische en organisatorische maatregelen we verder nemen”, zegt hij. “Ook de betrokken patiënten zijn op de hoogte gebracht. Er is een officiële klacht neergelegd en de privacycommissie is ingelicht.”

Het ziekenhuis zegt al jaren met een externe partner op het vlak van gegevensbescherming te werken om die maximaal te garanderen. Het onderzoek naar de dataroof wordt dan ook samen met die partner gevoerd, klinkt het nog.