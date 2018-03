Parket waarschuwt: vermageringsproduct ‘Brûleur Minceur’ is gevaarlijk

Het parket van Brussel vraagt dat iedereen die via het internet het vermageringsproduct ‘Brûleur Minceur’ kocht, het geneesmiddel niet te gebruiken. Er is immers risico op ongewenste bijwerkingen. De man die het verkoopt is aangehouden.

In de loop van september 2017 heeft het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) een anonieme klacht ontvangen over de verkoop via Facebook van het geneesmiddel ‘Brûleur Minceur’, bedoeld om gewicht te verliezen, op het Belgische grondgebied, maar ook aan verschillende andere landen binnen en buiten de Europese Unie. Volgens de reclame verlies je 5 kilogram in 2 weken tijd.

“Dit product wordt op Facebook valselijk beschreven als een voedingssupplement en verschillende Facebook-gebruikers hebben commentaren achtergelaten waarin ze de ongewenste bijwerkingen van dit product beschrijven. Naar aanleiding van deze anonieme klacht heeft de procureur des Konings nu een onderzoeksrechter gevorderd. In het kader van dit dossier werd M. M., geboren in 1989, onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij wordt in verdenking gesteld van een inbreuk op de wetgeving inzake geneesmiddelen en het witwassen van geld”, zegt Denis Goeman van het parket.

“Indien burgers nog beschikken over het product ‘Brûleur Minceur’, mogen ze dit in geen geval innemen. Ze dienen het naar hun apotheker te brengen zodat deze het kan vernietigen”, aldus de magistraat.

Indien burgers bijwerkingen ondervinden die eventueel te wijten zijn aan dit product, dienen ze contact op te nemen met hun arts en hem of haar te informeren dat het product ‘Brûleur Minceur’ een hoge dosis cafeïne bevat.