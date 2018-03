Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel gaan dagelijks dicht door ijspegels

Brussel - De vrieskou zorgt in de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel, die beide delen van Zeeland met elkaar verbinden, dagelijks voor lange ijspegels. De tunnelorganisatie moet de tunnels daardoor meermaals per dag afsluiten om de “stalactieten van ijs” te verwijderen. Dit heeft de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) donderdag gemeld.

In vier dagen ging de oostbuis van de Westerscheldetunnel acht keer dicht voor het verwijderen van ijspegels. Het gaat niet om kleintjes, sommigen zijn een meter lang en daardoor levensgevaarlijk indien ze zouden neerstorten. “Sinds 2012 hebben we dit niet meer zo vaak gehad”, vertelt tunnelwoordvoerder Tessa Seidel aan de PZC. “Vorig jaar was het nog incidenteel, maar nu zowat elke dag.”

Hoe langer de kou aanhoudt, des te verder de ijspegels in de tunnel hangen. Seidel: “We zitten nu tot en met dwarsverbinding 8, dat is zo’n twee kilometer de tunnel in. Daardoor duurt het verwijderen ook steeds langer en de afsluitingen van de tunnelbuis dus ook.”

Het probleem speelt vooral in de oostbuis, aan de kant van Terneuzen, en in mindere mate de noord- en zuidbuis van de Sluiskiltunnel. Anderzijds zijn de ijspegels in al die jaren niet voorgekomen in de westbuis van de Westerscheldetunnel.