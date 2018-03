Gered door boom en boordsteen: opa en twee kleinkinderen belanden net niet in het water

Roeselare - Een boompje en een boordsteen hebben donderdagnamiddag een opa en zijn twee kleinkinderen van erger behoed bij een ongeval in Roeselare.

De man had de twee tienerjongens net van school gehaald toen hij aan de Bruanebrug op een wachtende auto aan de verkeerslichten botste. Zijn auto dook de dieperik in richting de vaart. Gelukkig was daar een boordsteen en een boompje. Die voorkwamen dat de wagen in het water belandde.

De kinderen konden snel uit de wagen worden gehaald. Hun verwondingen bleken mee te vallen. Ze werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. Omdat hun opa mogelijk een medisch probleem had opgelopen werd hij voorzichtig door de brandweer geëvacueerd. Hij werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht.

De voorligger bleef ongedeerd.