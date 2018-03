Antwerp tekent beroep aan tegen schorsing Batubinsika, maar aanvaardt straf Bölöni

Brussel - Antwerp heeft donderdag beroep aangetekend tegen de schorsing van vier speeldagen, waarvan twee met uitstel, die verdediger Dylan Batubinsika dinsdag opgelegd werd door de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Great Old legt zich wel neer bij de schorsing van twee weken die Antwerp-coach Laszlo Bölöni kreeg.

Bölöni is geschorst van 1 tot en met 14 maart. In die periode speelt Antwerp twee wedstrijden, thuis tegen Eupen (3 maart) en op verplaatsing in Anderlecht (11 maart). De Roemeense trainer werd gestraft voor zijn gedrag tijdens de competitiewedstrijd in Genk. Omdat hij aanhoudende kritiek uitte, stuurde scheidsrechter Wim Smet hem de tribunes in. Tijdens de rust stapte Bölöni evenwel nog de kleedkamers binnen. Vanuit de tribunes telefoneerde hij ook met zijn assistent Wim De Decker. Zijn advocaat somde dinsdag verzachtende omstandigheden op. Volgens hem was Bölöni niet op de hoogte van de regel die communicatie met assistenten verbiedt. Bölöni, zelf niet aanwezig voor de disciplinaire commissie, bood in een brief ook zijn excuses aan. Antwerp acht het weinig zinvol om in beroep te gaan.

De Great Old ziet wel mogelijkheden voor een lichtere sanctie voor Batubinsika, die zich in dezelfde wedstrijd op een gevaarlijk tackle liet betrappen. Met gestrekt been en studs vooruit maaide hij Genk-aanvaller Ndongala onderuit. Ref Smet trok meteen rood. Ter zitting verklaarde Batubinsika dat hij enkel oog had voor de bal en dat het zijn allereerste rode kaart was. Argumenten die de Geschillencommissie maar deels volgde. Van de drie speeldagen die het Bondsparket vorderde bleven er twee over, maar er kwamen er twee met uitstel en een boete van 1.600 euro bovenop. De laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie tegen Eupen (3 maart) en Anderlecht (11 maart) stonden zo op de wip. Met het oog op strafvermindering wil Batubinsika zich vrijdagmiddag (14u00) voor de Geschillencommissie Hoger Beroep nog eens verklaren.