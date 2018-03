Stad dwingt tachtiger om zijn rommel op te ruimen: "Dat overleef ik niet"

Bilzen - De 80-jarige Armand Broux heeft van het stadsbestuur van Bilzen de opdracht gekregen om zijn rommel rondom zijn huis zo snel mogelijk op te ruimen. Zelf ziet hij dat echter niet zo zitten. "Ik zeg het rechtuit. Ze kunnen mijn huis afbreken, ze kunnen doen wat ze willen. Maar mijn machines blijven hier staan. Dat overleef ik niet."

Armand Broux, een meubelmaker op rust, woont in Kleinveld, een zijstraat van de Tongersestraat. Bij een controle stelde het stadsbestuur vijf bouwovertredingen vast en ook de milieuwetgeving werd geschonden. Drie weken geleden kreeg hij het bevel om de rommel op te ruimen. Hij kreeg daarvoor tot vandaag de tijd. De rommel is echter nog niet opgeruimd.

"Ik heb vier kleinkinderen. Ik ben nu vier kasten aan het maken voor later, dan hebben ze ook iets. En nu willen ze mij dat afnemen. Ze willen mijn machines afnemen. Ik zeg het rechtuit. Ze kunnen mijn huis afbreken, ze kunnen doen wat ze willen. Maar mijn machines, die blijven hier staan. Dat overleef ik niet."

Broux heeft naar eigen zeggen wel al wat opgeruimd, maar nog niet alles. "Kom maar kijken", zegt hij. "Hier ben ik bezig. Maar ik kan ook geen wonderen doen, hé. Ik ben bij de commando's geweest en als ik mijn muts op heb, dan voel ik me 30 of 40 jaar jonger. Maar m'n knoken, die worden niet jonger."

Naast "een stuk of tien, twaalf machines" heeft de tachtiger ook een verzameling oude legervoertuigen in een loods en rond zijn woning staan. Daarvan heeft hij er al enkele verplaatst naar een perceel even verderop.

"Hij moet niet boos zijn op ons", zegt burgemeester Frieda Brepoels (N-VA). "We hebben hem al meer dan vier jaar de kans gegeven om in orde te zijn. Hij heeft gewoon niets gedaan. Ik hoop dat zijn zoon, die de zaak nu uitbaat, toch inziet dat hij toch best met alles in orde is. In het ander geval kan hij daar niet verder actief blijven."

Broux heeft nog tot 1 mei om de regularisatie aan te vragen, daarna moet hij ook nog een nieuwe milieuvergunning aanvragen. "Als ik het moet afbreken, dan breek ik het af. Het is niet anders. Dan verkoop ik den boel."