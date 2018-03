Renaud Hardy: “Ga al mijn slachtoffers maximaal proberen te vergoeden”

Tongeren - Seriemoordenaar Renaud Hardy heeft donderdagnamiddag aangekondigd dat hij zijn slachtoffers zal vergoeden. Dat deed hij aan het slot van de getuigenverhoren. “Dankzij mijn zuinigheid en mijn inventiviteit om geld te beheren heb ik nu wat geld ter beschikking”, verduidelijkte Hardy. Zijn raadsman, Frédéric Thiebaut voegde eraan toe dat het geld op zijn derdenrekening staat, en dat hij maandag, wanneer het proces herbegint, de betalingsbewijzen zal voorleggen.

In aanloop naar het proces dienden de burgerlijke partijen schadevergoedingen in. Een deel van het gevraagde bedrag is gestort op de derdenrekening van Hardy’s advocaat, en tegen maandag zal dat geld gestort zijn op de rekeningen van de verschillende burgerlijke partijen.

Eerder op de dag werd duidelijk dat Hardy geen financiële problemen heeft. De afgelopen jaren kreeg hij een erfenis van zijn vader, en schenkingen van moeder en een oom. Alles samen moet dat goed zijn voor een paar honderdduizend euro.

“Kattenkwaad misschien ongelukkig gekozen”

Walter Damen, advocaat van een van de burgerlijke partijen, vroeg Hardy na afloop hoe hij zijn verdere toekomst in de maatschappij ziet. “Ik moet verzorgd worden”, aldus Hardy. “Ik hoor niet thuis in de gevangenis. Ik wilde mezelf van het leven benemen, want mijn leven is hopeloos gecrasht. Ik sta hier nu, om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Al drie jaar zit ik in de gevangenis met dezelfde vraag in mijn hoofd.”

Eerder moest Hardy al toegeven dat de term “kattenkwaad”, die hij eerder gebruikte om de feiten te omschrijven, “misschien ongelukkig gekozen is”. “Ik wil me nog eens verontschuldigen voor al het leed dat ik heb veroorzaakt, ook aan mijn eigen familie. Ik sta er nu helemaal alleen voor.

Alle getuigen zijn gehoord

Donderdag rond 17.30 uur werd het getuigenverhoor op het Tongerse proces van Hardy afgesloten. Vanaf maandag start de volgende fase, namelijk de pleidooien, eerst over de schuldvragen. Een achttal advocaten van de burgerlijke partijen mag maandag de spits afbijten. Daarna krijgt vermoedelijk dinsdagvoormiddag openbaar aanklager Alexandra Van Kelst het woord. Dinsdagnamiddag kan meester Frédéric Thiebaut, Hardy’s raadsman, aan zijn pleidooi starten.

Woensdag krijgen alle partijen de kans voor hun replieken. Voorzitter Thys liet weten dat Hardy het laatste woord zal krijgen, waarop Hardy hem bedankte. Mogelijk kunnen de jury en het hof woensdag in de vroege namiddag in beraad gaan om te oordelen over de schuldvragen. Die woensdagavond, mogelijk laat, zal dan het verdict vallen over de eventuele schuld van Hardy aan de verkrachting van en de moord op Maria Walschaerts en Linda Doms en de moordpogingen op dokteres A. H. in Bonheiden en actrice Veerle Eyckermans.

De verdediging kan een bijkomende vraag stellen over de ontoerekeningsvatbaarheid van Hardy. De vraag zal gaan over het feit of Hardy nu in een ernstige staat van krankzinnigheid of geestesstoornis verkeert. Als er beslist wordt dat hij ontoerekeningsvatbaar is, dan kan er eventueel een internering volgen.

Bij een gewone schuldigverklaring van Hardy volgen donderdag de debatten over de strafmaat. Daarbij krijgen alleen het openbare ministerie en de verdediging het woord. Ook Hardy krijgt dan nog het laatste woord. De twaalf juryleden en de drie beroepsrechters van het hof moeten dan de straf voor Renaud Hardy bepalen.