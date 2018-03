Onmiddellijke aanhouding gevorderd van Belg in Bulgarije

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft de onmiddellijke aanhouding bevolen van de 49-jarige V.N., die momenteel in Bulgarije verblijft, voor zijn betrokkenheid bij twee cannabisplantages in Saint-Georges-sur-Meuse en Melen. De man kreeg van de rechtbank bij verstek een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 6.000 euro.

Zijn onmiddellijke aanhouding werd gevorderd. Een 44-jarige kompaan uit Dilsen-Stokkem werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden en een boete van 6.000 euro.

In september 2015 kreeg de federale gerechtelijke politie informatie over een cannabisplantage in een villa in Saint-Georges-sur-Meuse. Er werd een onderzoek opgestart. Enkele maanden later vinden ze bij een huiszoeking een plantage van 1.440 planten, verdeeld over verschillende ruimtes. In de verschillende vertrekken worden ook schietklare wapens aangetroffen en een huurcontract van een woning in Melen. In die tweede woning wordt nog een plantage gevonden met 847 planten en 168 stekken.

Tijdens het onderzoek blijken de twee verdachten deel uit te maken van een organisatie met meerdere plantages in Duitsland, Nederland en Luxemburg. De twee mannen verdienden goed geld met de plantages, want ze gingen meermaals per jaar op reis naar Thailand en de Filipijnen. In totaal werd er een winst van 125.000 euro verbeurd verklaard.