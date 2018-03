Drie personen opgepakt na vondst van verbrand lijk in kelder

Bij vijf huiszoekingen zijn drie personen donderdag gearresteerd, nadat een gedeeltelijk verbrand lijk dinsdag was aangetroffen in de kelder van een huis in Les Hayons (Bouillon). Dat heeft het parket van Luxemburg bekendgemaakt.

Het is de eerste officiële mededeling van de gerechtelijke autoriteiten over deze zaak. Volgens andere bronnen is het lichaam dat van de huurder van het huis, een man van in de dertig.

De drie mensen worden door de politie ondervraagd en worden vrijdagmorgen mogelijk voorgeleid bij onderzoeksrechter Langlois, die de leiding heeft over de zaak.