Thalys schrapt vanaf volgend jaar treinverbinding Amsterdam-Rijsel

De rechtstreekse treinverbinding van Thalys tussen Amsterdam en Rijsel (Lille) komt in de dienstregeling van volgend jaar te vervallen. Het treinbedrijf maakte donderdag bekend dat het aantal reizigers tegenvalt. De twee hogesnelheidstreinen die dagelijks heen en weer rijden, zitten gemiddeld maar voor een kwart vol.

De verbinding Amsterdam-Rijsel bestond sinds 2014 en staat los van de verbinding tussen Amsterdam en Parijs, die gewoon stand houdt.

Thalys en de NS zouden wel plannen hebben om in plaats van naar Rijsel, twee dagelijkse treinen van Nederland naar Disneyland (Marne-la-Vallée) te laten rijden, met een tussenstop op de Franse luchthaven Charles de Gaulle. Dat idee staat in een document van NS. Een woordvoerster van Thalys bevestigt dat hierover wordt gesproken, maar zegt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen.