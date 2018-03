Carles Puigdemont verzaakt aan zijn kandidatuur om minister-president van Catalonië te worden

Brussel - De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft beslist zich uiteindelijk geen kandidaat meer te stellen om zichzelf op te volgen. Hij nuanceerde wel door te zeggen dat dit “voorlopig” is, zo bleek uit een video die hij donderdag op sociale media heeft gepost.

“Ik heb de voorzitter van het Catalaans parlement ervan op de hoogte gebracht dat ik, ten voorlopigen titel, niet mijn kandidatuur zal voorstellen voor de investituur als (minister-)president”, zei Puigdemont. Zijn partij Junts per Catalunya zal Jordi Sanchez in zijn plaats voorstellen, verklaarde Puigdemont. Sanchez is één van de separatistische leiders die in Spanje gevangen zit.

Puigdemont benadrukte daarnaast nog eens de “legitimiteit” van het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië.

Bevestiging van geruchten

Sinds gisteren al waren er geruchten dat Junts per Catalunya op zoek was naar een alternatief voor Puigdemont. Puigdemont was weliswaar de winnaar van de laatste Catalaanse verkiezingen maar hij was ook gezocht door het gerecht. Dat wil hem achter de tralies omdat hij eind vorig jaar een onwettig referendum had uitgeschreven over de onafhankelijkheid van Catalonië. Puigdemont nam daarop de benen naar ons land. Tot vandaag is hij nog steeds in België.