Hoe je met 40.000 euro in de voetsporen kunt treden van Herman Van Holsbeeck en Vincent Mannaert

In het Belgische voetbal is volop een stoelendans bezig. Na trainers en spelers beginnen nu ook clubleiders van de ene naar de andere club te hoppen. Opvallend is echter dat het bekende kransje – Van Holsbeeck, Devroe, Plancke Broos,... – de postjes onder elkaar verdeelt. Staat er dan geen jong talent klaar? Nu misschien nog niet, maar straks wel. In Brussel worden sinds 2016 de voetbalmanagers van morgen opgeleid.

Het is een statig, van traditie doorweekt gebouw in hartje Brussel. In de Egmontstraat, niet ver van de Europese wijk, en het lijkt in de verste verte niet op een school of universiteit. Toch is het beide ...