Vladimir Poetin laat zijn scherpe tanden zien. Hij komt met een bundel nieuwe nucleaire wapens die, zo zegt hij, niemand kan stoppen en die Rusland onoverwinnelijk zullen maken. Zelden sprak de Russische president ook zo’n dreigende taal tegen het Westen. “Jullie zullen naar ons luisteren.”

Het is elke keer de Grote Poetin-Show wanneer de president zijn jaarlijkse televisietoespraak houdt. De State of the Union, maar dan op zijn Russisch, waar Vladimir Poetin applaus oogst van de verzamelde ...