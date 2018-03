Politiehond verliest al zijn tanden bij gewelddadige arrestatie: carjacking werd bijna zijn einde

Een heel gewelddadige carjacking liep dinsdag bijna fout af voor politiehond Puskas. De Hollandse herder uit de Amerikaanse stad Anaheim kon de crimineel na een helse vlucht wel inrekenen, maar daarvoor betaalde hij een zware prijs. De man vocht immers hevig terug, waardoor hij alle tanden uit de bek van de politiehond sloeg. Even leek het alsof het dier een spuitje zou moeten krijgen, maar nu is het tij gekeerd voor Puskas.

Het leven van een politiehond is steeds spannend, maar ook heel gevaarlijk. Dat mocht Hollandse herder Puskas aan den lijve ondervinden. Het dier dat gespecialiseerd is in arrestaties werd ingezet, toen een 37-jarige man aan de politie probeerde te ontkomen na enkele agressieve carjackings. Hij reed als een gek over de autosnelweg, botste tegen verschillende wagens en ging er uiteindelijk te voet vandoor. De situatie werd gefilmd door de politiehelikopter.

Police have arrested a man wanted for assaulting a police officer after he carjacked a woman and hit at least one other vehicle during a pursuit. https://t.co/FFqetv7z6M pic.twitter.com/VQwx095Lpv — NBC Los Angeles (@NBCLA) February 27, 2018

Op de beelden is te zien hoe politiehond Puskas uiteindelijk als eerste de man kan vloeren. Dankzij zijn hulp en sterke grip konden de agenten de gevaarlijke crimineel inrekenen. Zodra de beelden op sociale media verschenen, werd het dier opgehemeld als “ware held” van het verhaal.

Politiehond

Maar het zag er even heel slecht uit voor Puskas. Want wat de kijkers thuis niet hadden kunnen zien, was de agressie van de crimineel. Hij stampte het dier zo hard dat de politiehond een groot deel van zijn boven- en ondertanden verloor. Zijn baasje probeerde de bloedende en jankende hond nog te sussen, maar het leek alsof ze Puskas uit zijn lijden zouden moeten verlossen door hem een spuitje te geven.

Nu laat het politiecommissariaat fier weten dat hun trouwe viervoeter aan de beterhand is. De 8-jarige Hollandse herder was razendsnel naar de dierenarts gebracht, die hem wist op te lappen. Puskas mag zelfs zijn job bij de politie behouden, al heeft hij wel eerst nog ziekteverlof.

Niet willen missen

Zijn baasje neemt hem opgelucht opnieuw mee naar huis, om hem daar in de watten te leggen. “Hij komt elke avond met mij mee naar huis”, vertelt agent Galeana. “Ondertussen is hij een deel van ons gezin. Ik ben soms vaker bij hem dan bij mijn eigen familie.” De agent kon zich niet voorstellen hoe het zou zijn als zijn familie hem zou moeten missen.

Het korps denkt er nu over na om de politiehond zijn eerste ereteken te geven.