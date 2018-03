Populair jongerencafé sluit eind juni de deuren: “Lang met schuldgevoelens geworsteld na moordende raid”

Torhout - Eind juni sluit het populaire jongerencafé Apropoo in de Stationsstraat in Torhout de deuren. “Van de eigenaar mag ik nog openhouden tot het einde van het schooljaar. Zo kan ik in schoonheid eindigen”, zegt zaakvoerder Sacha Vandenkendelaere.

Ik ben er fier op dat ik na de moord van het café weer een bloeiende zaak heb gemaakt Sacha Vandenkendelaere

Sacha Vandenkendelaere (40) nam in augustus 2009 het café Apropoo in de Stationsstraat in Torhout over. Bijna negen jaar later is zijn zaak uitgegroeid tot een populair studentencafé. En hoewel het café gouden tijden beleeft, moet Sacha zijn zaak op 30 juni noodgedwongen stopzetten.

Niet failliet

“Sommigen denken misschien dat ik failliet ben, maar dat is zeker niet het geval”, aldus Sacha. “Alles is het gevolg van het stomme feit dat ik mijn huurcontract niet tijdig heb verlengd. Toen ik de zaak destijds overnam, liep de negenjarige handelshuur al drie jaar onder de vorige uitbaters. Zonder dat ik mij daar bewust van was, verstreek de huurtermijn op 30 september 2015. Om verder te kunnen huren, had ik achttien maanden eerder al een verlenging moeten aanvragen, maar dat was dus niet gebeurd. En dus moest ik plots mijn café stopzetten. Ik probeerde nog een akkoord te bereiken met de eigenaar, een Brusselse holding die ook het voormalige café The Other Side naast Apropoo bezit. Aanvankelijk ging ik een nieuw huurcontract krijgen. Toen dat niet het geval bleek, ben ik naar de vrederechter gestapt.”

Maar na een lange juridische strijd trok Sacha op 10 februari aan het kortste eind en zag hij zijn huurcontract definitief in rook opgaan. “Direct sluiten moet ik gelukkig niet”, vervolgt Sacha, die recent van Torhout naar Roeselare verhuisde. “Tot mijn grote opluchting gaf de eigenaar mij de toestemming om het café nog tot het einde van het schooljaar open te houden. Dus zal ik nu toch in schoonheid kunnen eindigen. Op het einde van de examens volgt er een afscheidsfeest.

Wat de eigenaar na 30 juni met het café zal doen, ligt nog niet vast, maar voor Sacha is het een uitgemaakte zaak. “De eigenaar zal volgens mij Apropoo en The Other Side samen verkopen aan iemand die de gebouwen zal slopen en er appartementen zal bouwen.

Nachtmerries

Het café van Sacha beleefde in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 juli 2011 een dieptepunt toen een bende er voor de deur een moord en dubbele moordpoging pleegde. “Na het drama heb ik mijn café twee jaar lang tijdens het weekend gesloten. Daar heb ik financieel uiteraard onder geleden. Maar ook persoonlijk heb ik er zwaar van afgezien. De vreselijke taferelen achtervolgden mij in nachtmerries en ik worstelde ook met een schuldgevoel. Ik vroeg mij af of ik de dood van Jeroen (Balloey, het dodelijke slachtoffer, red.) op de een of andere manier niet had kunnen vermijden. Het assisenproces is op dat vlak heel belangrijk geweest. De rechter maakte mij duidelijk dat ik ook een slachtoffer was. Ik ben er wel fier op dat ik heb doorgezet en er opnieuw een bloeiende zaak van heb gemaakt.”

Wat Sacha na juni gaat doen, weet hij nog niet. “Misschien wel een nieuwe uitdaging in de horeca. Maar ik ben al veertig, als ik nog een gezin wil stichten, zou ik beter niet opnieuw een café beginnen.”