Getakeld worden in Leuven of Gent? In de ene stad betaalt u liefst 190 euro meer

Gent / Leuven - Foutparkeren. Het kan je in de ene stad fors meer kosten dan in de andere. De verkeersboete voor de overtreding mag dan wel in elke gemeente even hoog zijn, de kosten wanneer uw wagen getakeld moet worden, lopen sterk uiteen. Weggesleept worden kan in de ene gemeente bijna 200 euro meer kosten dan in de andere.

Het Leuvense stadsbestuur heeft deze week beslist om de ­takeltarieven fors de hoogte in te jagen. Op sommige momenten van de dag gaat de prijs zelfs maal twee. Voortaan betaal je in de studentenstad tussen 70 en 120 euro ­takelkosten. Naargelang het uur en de dag. “Maar dat is in vergelijking met de tarieven in andere Vlaamse centrumsteden nog echt wel goedkoop”, aldus de burgemeester.

Klopt, zo leert ons een rondvraag bij de andere Vlaamse provinciehoofdsteden. Zo betaal je in Hasselt 150 euro voor het takelen van een fout geparkeerde auto. In Antwerpen is dat 180 euro. Als de Brugse takeldiensten een auto moeten wegslepen, krijg je een factuur van 100 euro. Gent spant ten slotte de kroon. Sinds dit jaar betaal je daar liefst 260 euro voor een takeling. Dat is 190 euro meer dan in Leuven. Een groot verschil voor hetzelfde werk. “We kijken niet naar de andere zones, we schrijven gewoon een openbare aanbesteding uit”, zegt de lokale politie, die daar ­samen met het stadsbestuur over beslist.

“Een uniform tarief op nationaal niveau zit er zeker niet aan te komen. Dit gaat om ­pure lokale materie”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Zijn kabinet vindt dat de willekeur van prijzen die N-VA destijds zelf aanklaagde, intussen is weggewerkt. “De laatste jaren is het in de ­gemeenten en de politiezones allemaal veel strakker geregeld. Via een objectief proces van aanbesteding kiest de gemeente vandaag altijd voor de beste service tegen de beste prijs. Daarbij wordt rekening gehouden met de lokale context, waardoor er weleens een verschil in prijs is.”

“Aan de tarieven zelf kunnen we niks doen”, zegt Philippe Decrock van Traxio, de federatie van de autosector en aanverwante sectoren. “We mogen niet eens een richtprijs geven aan onze leden. Jammer genoeg”, voegt hij ­eraan toe. “Want we zien veel takelbedrijven nu helemaal onder de prijs gaan om een aanbesteding binnen te halen. De prijzen die ze vragen, dekken de kosten en de manuren niet. Niet vergeten dat hun personeel 24 op 24 uur stand-by staat om dit soort opdracht uit te voeren. Door de concurrentiestrijd gaan sommige ­firma’s uiteindelijk failliet.”

Een heel magere troost: de verkeersboete die je ­bovenop de takel­kosten krijgt, is in alle gemeenten wél dezelfde.