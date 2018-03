Debat tussen Russische presidentskandidaten loopt helemaal uit de hand: “Haal deze hoer hier weg”

Een televisiedebat tussen verschillende Russische presidentskandidaten is woensdag danig uit de hand gelopen. Toen Ksenia Sobchak, de enige vrouwelijke kandidate, op harde wijze de mond werd gesnoerd door de nationalistische leider Vladimir Zjirinovski, sloegen bij haar de stoppen door. Ze gooide haar glas water in de richting van de man, waarna de man bleef doorgaan met verbale agressie: “Haal deze hoer, dit stuk vuil hier weg!”

Huidig president Vladimir Poetin was als enige presidentskandidaat niet aanwezig bij het verkiezingsdebat, maar ook zonder hem liepen de spanningen hoog op. Vooral het gezelschap van Sobchak, een 36-jarige journaliste en televisiepresentatrice, leek sommige kandidaten niet aan te staan. Zjirinovski, de leider van de extreemrechtse Liberaal-Democratische Partij, haalde in het bijzonder zwaar uit naar de dame. Zo liet hij het aanvankelijk niet na om Sobchak “een dwaas van een vrouw die geen hersenen heeft” te noemen.

De moderator van het debat probeerde de gemoederen te bedaren, maar daar hadden de kandidaten geen oren naar. Sterker nog, de confrontatie tussen hen werd zelfs nog bitsiger toen Sobchak een glas water naar haar tegenstander gooide. Het maakte Zjirinovski enkel maar bozer. “Haal deze hoer, dit stuk vuil weg!”, riep hij iedereen toe.

Eerbetoon aan Nemtsov

Ondertussen kaartte Sobchak aan dat ze enkel maar “zijn eigen methode” aanwendde om hem te kalmeren. Een regelrechte verwijzing naar 1995, toen Zhirinovsky zelf een glas fruitsap gooide naar wijlen Boris Nemtsov, gouverneur van de regio Nizjnyj Novgorod. De man werd later een de belangrijkste tegenstanders van Poetin, maar werd in februari 2015 doodgeschoten toen hij een over brug nabij het Kremlin wandelde. Vele Russen lieten al via sociale media weten dat haar worp met het glas water een eerbetoon was aan Nemtsov.

Het debat werd in het meest oostelijke deel van Rusland live uitgezonden door de staatszender Rossiya 1. De andere gebieden van het land kregen later die dag een gecensureerde versie te zien. De Russische verkiezingen vinden plaats op 18 maart, met Poetin als grote favoriet. Indien hij wint, begint hij aan zijn vierde ambtstermijn en blijft hij president tot 2024.