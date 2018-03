Trump raakt steeds meer geïsoleerd. En nu schiet hij ook al op wapenlobby

President Trump raakt steeds meer geïsoleerd. De exit van getrouwen en medewerkers in het Witte Huis lijkt niet te stoppen, nu ook Hope Hicks weg is. Trump heeft het nu ook aan de stok met boze Republikeinse verkozenen en de machtige wapenlobby. Aanleiding is een bocht van 180 graden wat de controle op wapenverkoop en -bezit betreft. Al vraagt iedereen zich af of hij volgende week niet van gedacht zal zijn veranderd en, als hij voet bij stuk houdt, hoe hij een wapenwet door het vijandige Congres zal krijgen.

“Veel ideeën. Sommige goed, sommige slecht bij onze ontmoeting met de twee partijen over veiligheid op school”, resumeerde de president gisterochtend in een tweet de bom die hij eerder had gedropt. Tijdens ...