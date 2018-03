DNA bevestigt: wolvin Naya beet schapen dood

Meerhout - Twee dode schapen met een duidelijk zichtbare bijtwond in de hals. In het Kempense Meerhout wees de voorbije maand alles in de richting van Naya, de wolvin die al een tijdje door onze contreien trekt.

Op de bijtwonden in de kadavers werd een DNA-analyse uitgevoerd. De onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vonden er genetisch materiaal van een wolf met Noord-Europa als oorsprong. Lees: Naya. Ook de gps-signalen uit de zender in Naya’s halsband, lokaliseerden de wolvin al in de buurt. Het INBO zal nu geregeld controles uitvoeren op karkassen en andere sporen, om duidelijkheid te scheppen of een dier door een wolf of hond werd gedood.