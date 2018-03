Goedkoper bier, nieuwe smaakjes en duurder bier: zo wil baas AB InBev de biermarkt nieuw leven inblazen

Vorig jaar slaagde AB InBev er opnieuw niet in om meer bier te verkopen. De groei was verwaarloosbaar. De volumekrimp van het jaar ervoor is weliswaar tenietgedaan, maar de biermarkt ligt al jarenlang op apegapen. Daar wil ’s werelds grootste brouwer een einde aan maken. “Als marktleider hebben we de plicht om niet alleen ons marktaandeel te verdedigen, maar de productcategorie als zodanig te promoten”, vindt CEO Carlos Brito. Het doel is om bier weer een grotere rol te laten spelen in de “share of throat” – het totaal aan de dranken die consumenten door hun keelgat gieten. Het actieplan om dat te bewerkstelligen – officieel: category expansion framework – is afkomstig van SAB Miller, de van oorsprong Zuid-Afrikaanse brouwer die in 2016 werd ­overgenomen.