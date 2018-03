Ibrahimovic wakkert geloof in comeback bij Zweden voor het WK aan

Zlatan Ibrahimovic heeft donderdag de speculaties over een eventuele comeback bij het Zweedse nationale voetbalelftal opnieuw doen toenemen. Enkele maanden voor de start van het WK in Rusland doet hij een hele natie dromen. “Ik mis de nationale ploeg”, zei “Ibra” aan de Zweedse pers.

Ibrahimovic voerde met de nationale ploeg zijn laatste kunstjes op tegen de Rode Duivels tijdens het EK van Frankrijk in 2016. België won het beslissende groepsduel tegen Zweden met 0-1 dankzij een schicht van Radja Nainggolan.

De Zweden zijn er zonder hun voormalige aanvoerder in geslaagd een ticket voor het WK te bemachtigen. De Zweedse supporter droomt nu luidop van een comeback van “Ibra” in Rusland.

“Als ik wil terugkeren, zal ik het doen”, vertelde de 36-jarige Ibrahimovic tijdens de openingsceremonie van zijn gloednieuwe padelcentrum. “Ik wil eerst zeker weten dat ik tot knalprestaties in staat ben. De deur is zeker nog niet helemaal gesloten.”

Ibrahimovic beleefde nog niet veel plezier aan zijn contractverlenging bij Manchester United. Na knieblessureleed van zes maanden maakte de Zweedse spits zijn wederoptreden in november. Eind december lag hij opnieuw in de lappenmand. Intussen wordt ook volop gespeculeerd over zijn toekomst, die volgens de Britse tabloids in de Amerikaanse MLS ligt.