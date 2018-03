PSG tegen Caen in halve finales, derdeklasser speelt sowieso finale Coupe de France

Titelhouder Paris Saint-Germain ontmoet in de halve finales van de Coupe de France Caen. Dat is het resultaat van de loting die donderdag plaatsvond.

Caen moest donderdag als laatste zijn ticket voor de laatste vier bemachtigen, en deed dat na een 1-0 zege tegen Lyon. Stef Peeters, bij de thuisploeg titularis en in het slot naar de kant gehaald, gaf de assist voor de winnende treffer van Diomandé (77.). In de halve finale wachten dus de sterren van PSG.

In de andere halve finales kijken twee derdeklassers elkaar in de ogen. Les Herbiers en Chambly nemen het in Nantes tegen elkaar op. PSG won de afgelopen drie edities van de Coupe de France.

