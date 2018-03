Eerste werk voor Hugo Broos bij KV Oostende: de trainer evalueren

Hugo Broos (65) is voorgesteld als sportief directeur bij KV Oostende. Het eerste wat hij wil/moet doen, is klaarheid scheppen of KVO doorgaat met Adnan Custovic als trainer. Dat is nog niet zeker. Broos mikt wel op duidelijkheid over een maand, want samen met de coach – al dan niet Custovic – gaat hij de kern afslanken en vernieuwen met het oog op volgend seizoen.

Adnan Custovic nam over van Yves Vanderhaeghe toen Oostende laatste stond met 1 op 21. De Bosniër haalde KVO uit het slop, want de kustploeg is gered en legt onder Custovic een rapport van 32 op 63 voor. Met dat gemiddelde over een heel seizoen haal je Play-off 1, zeggen zijn voorstanders. Zijn tegenstanders – zoals Berrier, met wie hij niet op één lijn zit – beweren dan weer dat in de kleedkamer het gevoel leeft dat Custovic tactisch niet sterk is en te weinig zijn stempel drukt.

Er wacht Hugo Broos dus een belangrijke taak. “Ik zal gesprekken voeren met de coach om te zien of we op dezelfde golflengte zitten”, aldus Broos. “We moeten nu nog niet zeggen: we gaan door met Custovic of hij moet vertrekken. Ik zal matchen bekijken en evalueren. Zit het goed, dan kunnen we doorgaan. Waarom niet?”

Custovic heeft alleszins een contract tot juni 2019. Operatie redding leidde hij in goeie banen, maar misschien kan/moet hij zijn kwaliteiten nog verder bewijzen in Play-off 2. Of valt er al voor die nacompetitie een beslissing? “Ik zou binnen drie à vier weken graag duidelijkheid hebben over onze trainer. Ja, Play-off 2 is belangrijk. We willen ze zelfs winnen, maar er moet ook een plan komen voor volgend jaar. Ik kan nu al zeggen dat we dan niet gaan beginnen met een kern van 31 spelers. In Play-off 2 kunnen veel jongens zich nog tonen, maar we gaan een eerlijke schifting doorvoeren. Sommige spelers zullen de boodschap krijgen dat ze beter uitkijken naar een andere club. Al wil ik dat samen beslissen met onze trainer. Mijn regime zal allesbehalve zijn: coach, hier zijn 25 spelers en trek er uw plan mee. Onze trainer krijgt zeggenschap in het transferbeleid.”

Gert Verheyen?

Sowieso zal KV Oostende zonder Coucke geen toplonen meer kunnen bieden aan grote namen zoals Lombaerts. KVO moet investeren in talenten die ze dan met een meerwaarde kunnen doorverkopen. Wellicht is het daarom dat nu al de naam van Gert Verheyen circuleert om een functie op te nemen bij de club, al dan niet in de technische staf. Als bondscoach van de Belgische U19 kent Verheyen alle talent. Patrick Orlans, algemeen directeur bij KVO, veegt het vooralsnog van tafel. “Verheyen? Dat is niet aan de orde.”